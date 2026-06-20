WNBA-Serie gerissen: Starke Fiebich reicht New York nicht

Trotz einer starken Leistung der Basketball-Nationalspielerinnen Satou Sabally und Leonie Fiebich ist die Siegesserie von New York Liberty in der WNBA beendet. New York unterlag daheim gegen die Washington Mystics nach einem Einbruch in den Schlussminute mit 83:86 und kassierte die erste Niederlage nach zuletzt acht Siegen
Starke Fiebich reicht New York nicht
Nach acht Siegen in Folge verliert Liberty erstmals wieder.
Leonie Fiebich (r.) konnte überzeugen
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Vor 16.539 Zuschauern im Barclays Center von Brooklyn war Fiebich Topscorerin ihres Teams und erzielte mit 19 Punkten eine persönliche Saisonbestmarke. Sabally kam von der Bank in nur 17 Minuten Spielzeit auf 13 Punkte.
Fiebich überzeugt mit starker Leistung
Durch zwei von Fiebich verwandelte Freiwürfe baute New York seine Führung rund drei Minuten vor Spielende auf 79:73 aus, danach schafften die Mystics durch acht Punkte in Serie aber ein Comeback. New York hat mit nun elf Siegen und fünf Niederlagen die viertbeste Bilanz der 15 Teams in der Liga.
Satou Saballys Schwester Nyara fehlte ihrem Team Toronto Tempo erneut verletzt, die Kanadierinnen gewannen dennoch bei Liga-Schlusslicht Connecticut Sun 101:97.