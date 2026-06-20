WNBA-Serie gerissen: Starke Fiebich reicht New York nicht

SID 20.06.2026 • 08:46 Uhr Nach acht Siegen in Folge verliert Liberty erstmals wieder.

Trotz einer starken Leistung der Basketball-Nationalspielerinnen Satou Sabally und Leonie Fiebich ist die Siegesserie von New York Liberty in der WNBA beendet. New York unterlag daheim gegen die Washington Mystics nach einem Einbruch in den Schlussminute mit 83:86 und kassierte die erste Niederlage nach zuletzt acht Siegen

Vor 16.539 Zuschauern im Barclays Center von Brooklyn war Fiebich Topscorerin ihres Teams und erzielte mit 19 Punkten eine persönliche Saisonbestmarke. Sabally kam von der Bank in nur 17 Minuten Spielzeit auf 13 Punkte.

Fiebich überzeugt mit starker Leistung

Durch zwei von Fiebich verwandelte Freiwürfe baute New York seine Führung rund drei Minuten vor Spielende auf 79:73 aus, danach schafften die Mystics durch acht Punkte in Serie aber ein Comeback. New York hat mit nun elf Siegen und fünf Niederlagen die viertbeste Bilanz der 15 Teams in der Liga.