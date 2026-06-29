WNBA: Sabally muss nach Kopftreffer pausieren

SID 29.06.2026 • 17:21 Uhr Beim Verdacht auf Gehirnerschütterungen greift in der WNBA das "concussion protocol", Sabally muss deswegen vorübergehend aussetzen.

Basketballstar Satou Sabally wird die New York Liberty in nächster Zeit nicht auf dem Spielfeld unterstützen können. Die deutsche Nationalspielerin war im Ligaspiel der WNBA gegen die Las Vegas Aces von einer Gegenspielerin am Kopf getroffen worden, nach anschließender Untersuchung wurde die 28-Jährige schließlich in das von der amerikanischen Liga vorgeschriebene automatisch greifende „concussion protocol“ aufgenommen. Als Konsequenz muss sie nun einige Spiele aussetzen.

Beim Sieg (87:76) gegen den Meister aus Las Vegas vor wenigen Tagen bekam Sabally bereits im ersten Viertel bei einem Rebound den Ellbogen einer Gegenspielerin ab, im Anschluss wurde sie behandelt. Zwar kehrte sie kurz auf das Feld zurück, verließ es dann jedoch bereits vor der Halbzeit.

Die genaue Ausfalldauer ist dabei nicht klar definiert, das Protokoll zur Vorbeugung von Gehirnerschütterungen trifft sowohl in der Frauen- als auch in der Männer-Profiliga NBA automatisch in Kraft. Bei Symptomen wie beispielsweise einem Schwindelgefühl oder Kopfschmerzen werden die Spieler unter 24 Stunden medizinische Beobachtung gestellt, erst wenn sie frei von jeglichen Anzeichen sind, erfolgen Schritt für Schritt die weiteren Freigaben, um in Training und Wettkampf einzusteigen.