WNBA: Deutsches Star-Duo setzt Serie fort

Basketballstar Satou Sabally hat in der WNBA mit New York Liberty die Siegesserie fortgesetzt und zum siebten Mal in Folge gewonnen. Mit ihrer Nationalmannschafts-Kollegin Leonie Fiebich setzte sich Sabally gegen die Washington Mystics souverän 86:84 durch und feierte New Yorks zehnten Sieg im 14. Spiel.
Deutsches Star-Duo setzt Serie fort
Die deutschen Nationalspielerinnen Sabally und Fiebich haben mit New York Liberty einen Lauf.
Sabally und Fiebich jubeln erneut
Im Barclays Center von Brooklyn stand Fiebich in der Startformation und kam auf acht Punkte. Sabally, die in dieser Saison mit körperlichen Problemen zu kämpfen hatte, wurde noch dosiert eingesetzt und steuerte von der Bank sieben Punkte bei.
Saballys jüngere Schwester Nyara kam bei der 77:102-Niederlage von Toronto Tempo gegen Atlanta Dream verletzungsbedingt erneut nicht zum Einsatz.