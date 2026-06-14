WNBA: Deutsches Star-Duo setzt Serie fort

SID 14.06.2026 • 23:19 Uhr Die deutschen Nationalspielerinnen Sabally und Fiebich haben mit New York Liberty einen Lauf.

Basketballstar Satou Sabally hat in der WNBA mit New York Liberty die Siegesserie fortgesetzt und zum siebten Mal in Folge gewonnen. Mit ihrer Nationalmannschafts-Kollegin Leonie Fiebich setzte sich Sabally gegen die Washington Mystics souverän 86:84 durch und feierte New Yorks zehnten Sieg im 14. Spiel.

Sabally und Fiebich jubeln erneut

Im Barclays Center von Brooklyn stand Fiebich in der Startformation und kam auf acht Punkte. Sabally, die in dieser Saison mit körperlichen Problemen zu kämpfen hatte, wurde noch dosiert eingesetzt und steuerte von der Bank sieben Punkte bei.