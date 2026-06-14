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WNBA: Deutsches Star-Duo setzt Serie fort

Deutsches Star-Duo setzt Serie fort

Die deutschen Nationalspielerinnen Sabally und Fiebich haben mit New York Liberty einen Lauf.
Die New York Knicks krönen sich erstmals seit 53 Jahren zum NBA-Champion. Mit einem Sieg in Spiel 5 gegen die San Antonio Spurs entscheiden die New Yorker die Finalserie für sich.
SID
Die deutschen Nationalspielerinnen Sabally und Fiebich haben mit New York Liberty einen Lauf.

Basketballstar Satou Sabally hat in der WNBA mit New York Liberty die Siegesserie fortgesetzt und zum siebten Mal in Folge gewonnen. Mit ihrer Nationalmannschafts-Kollegin Leonie Fiebich setzte sich Sabally gegen die Washington Mystics souverän 86:84 durch und feierte New Yorks zehnten Sieg im 14. Spiel.

Sabally und Fiebich jubeln erneut

Im Barclays Center von Brooklyn stand Fiebich in der Startformation und kam auf acht Punkte. Sabally, die in dieser Saison mit körperlichen Problemen zu kämpfen hatte, wurde noch dosiert eingesetzt und steuerte von der Bank sieben Punkte bei.

Saballys jüngere Schwester Nyara kam bei der 77:102-Niederlage von Toronto Tempo gegen Atlanta Dream verletzungsbedingt erneut nicht zum Einsatz.

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