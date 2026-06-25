WNBA: Zehnte Niederlage für deutsches Duo

SID 25.06.2026 • 06:09 Uhr Frieda Bühner und Luisa Geiselsöder kassieren mit Portland Fire die nächste Pleite. Dabei sieht es lange Zeit noch gut aus.

Die deutschen Nationalspielerinnen Frieda Bühner und Luisa Geiselsöder haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga WNBA mit Portland Fire die zehnte Saisonniederlage kassiert. Mit ihrer neuen Mannschaft aus dem US-Bundesstaat Oregon unterlagen sie bei Chicago Sky 78:101 und stehen nun mit einer 8:10-Bilanz auf Platz sechs der Western Conference.