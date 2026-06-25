WNBA: Zehnte Niederlage für deutsches Duo

Die deutschen Nationalspielerinnen Frieda Bühner und Luisa Geiselsöder haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga WNBA mit Portland Fire die zehnte Saisonniederlage kassiert. Mit ihrer neuen Mannschaft aus dem US-Bundesstaat Oregon unterlagen sie bei Chicago Sky 78:101 und stehen nun mit einer 8:10-Bilanz auf Platz sechs der Western Conference.
WNBA: Zehnte Pleite für deutsches Duo
Frieda Bühner und Luisa Geiselsöder kassieren mit Portland Fire die nächste Pleite. Dabei sieht es lange Zeit noch gut aus.
Mit Zug zum Korb: Luisa Geiselsöder (links)
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Bühner und Geiselsöder kamen von der Bank aus und blieben jeweils bei zwei Punkten, zwei Assists und drei Rebounds. Bühner spielte knapp 16 Minuten, Geiselsöder knapp 14. Bis zum 50:50 im dritten Viertel konnte Portland das Spiel ausgeglichen gestalten, dann zog Chicago an und beendete durch den letztlich ungefährdeten Erfolg eine Serie von zuletzt sechs Niederlagen.