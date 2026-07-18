WNBA: Nächste Verletzung bei Sabally - "Fühlt sich nicht gut"

SID 18.07.2026 • 08:26 Uhr Die Nationalspielerin muss bei Torontos Niederlage im Schlussviertel raus.

Die Sabally-Schwestern werden in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga WNBA weiter vom Verletzungspech verfolgt. Während Satou Sabally seit drei Wochen wegen einer Gehirnerschütterung nicht für New York Liberty spielen kann, erwischte es nun wiederholt Nyara. Die 26 Jahre alte Nationalspielerin musste bei der 92:111-Niederlage von Toronto Tempo gegen Atlanta Dream wegen einer Rippenverletzung vom Platz.

„Sie hat einen harten Hit kassiert und fühlt sich nicht wirklich gut. Wir wissen im Moment noch nicht, was es ist. Hoffentlich ist es nichts Schlimmes“, sagte Trainerin Sandy Brondello.

WNBA: Nationalspielerin Sabally häufig verletzt