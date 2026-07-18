WNBA: Nächste Verletzung bei Sabally - "Fühlt sich nicht gut"

Die Sabally-Schwestern werden in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga WNBA weiter vom Verletzungspech verfolgt. Während Satou Sabally seit drei Wochen wegen einer Gehirnerschütterung nicht für New York Liberty spielen kann, erwischte es nun wiederholt Nyara. Die 26 Jahre alte Nationalspielerin musste bei der 92:111-Niederlage von Toronto Tempo gegen Atlanta Dream wegen einer Rippenverletzung vom Platz.
Nächster Rückschlag für Sabally
Die Nationalspielerin muss bei Torontos Niederlage im Schlussviertel raus.
Wieder im Pech: Nyara Sabally (r.)
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„Sie hat einen harten Hit kassiert und fühlt sich nicht wirklich gut. Wir wissen im Moment noch nicht, was es ist. Hoffentlich ist es nichts Schlimmes“, sagte Trainerin Sandy Brondello.
WNBA: Nationalspielerin Sabally häufig verletzt
Sabally hatte bis zu ihrem Aus im Schlussviertel eine starker Leistung gezeigt, kam in 21 Minuten auf 16 Punkte und traf bei sieben ihrer zehn Würfe aus dem Spiel. Von 25 Saisonspielen hat Sabally acht verpasst, sie war am Knie, Nacken und Oberschenkel verletzt. Auch deshalb liegt Toronto mit 10:15 Siegen nur auf Platz elf unter 15 Teams.