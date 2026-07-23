WNBA: Neuer Bestwert für Nationalspielerin Bühner

SID 23.07.2026 • 08:53 Uhr Frieda Bühner erreicht einen neuen Bestwert in der WNBA. Die Basketball-Nationalspielerin macht in ihrer ersten Saison in Nordamerika auf sich aufmerksam.

Basketball-Nationalspielerin Frieda Bühner hat in der WNBA mit einer starken Leistung überzeugt. Die 22-Jährige erzielte für Portland Fire bei der 97:101-Niederlage gegen die Dallas Wings 15 Punkte – ein neuer Bestwert für Bühner in der nordamerikanischen Profiliga.

Bühner erwies sich dabei als sehr treffsicher. Fünf ihrer sechs Wurfversuche aus dem Feld waren erfolgreich, darunter zwei Dreier. Damit nutzte sie ihre fast 17 Minuten Einsatzzeit effektiv aus. Teamkollegin Luisa Geiselsöder kam für den Tabellenfünften der Western Conference dagegen nicht zum Einsatz.