WNBA: New York siegt, Fiebich überzeugt

SID 04.07.2026 • 07:35 Uhr Die deutsche Basketball-Nationalspielerin kommt auf 13 Punkte, Teamkollegin Sabally muss weiter pausieren.

Wenige Tage nach dem ersten Titelgewinn der Saison hat New York Liberty um die deutsche Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich in der nordamerikanischen WNBA den nächsten Erfolg eingefahren. Das Team gewann in der Nacht auf Samstag deutscher Zeit 99:86 gegen Minnesota Lynx, Fiebich steuerte 13 Punkte sowie vier Assists und drei Rebounds bei.

Fiebichs Nationalmannschaftskollegin Satou Sabally fehlte verletzungsbedingt weiterhin, die 28-Jährige muss derzeit pausieren, nachdem sie im Ligaspiel gegen die Las Vegas Aces Ende Juni von einer Gegnerin am Kopf getroffen worden war. Nach einer Untersuchung wurde sie in das von der Liga vorgeschriebene, automatisch greifende „concussion protocol“ aufgenommen.

Durch den Sieg machte New York, das in der Tabelle nach 21 gespielten Partien auf Rang vier liegt, Boden auf das zweitplatzierte Minnesota gut. Überragende Spielerin beim 13. Saisonerfolg war die US-Amerikanerin Breanna Stewart, die 36 Punkte erzielte.