WNBA-Star Cunningham lässt mit Transgender-Aussagen aufhorchen

SID 23.07.2026 • 23:34 Uhr Die US-Basketballerin spricht sich gegen Transgender-Athleten in ihrem Sport aus - und erhält Unterstützung aus dem Lager von Donald Trump.

Die US-amerikanische Basketballerin Sophie Cunningham sorgt mit Aussagen über Transgender-Athleten in der WNBA für Aufsehen. „Ich möchte junge Mädchen in der Umkleidekabine schützen – und junge Mädchen im Sport, die nicht gegen biologische Männer antreten sollten“, sagte die 29-Jährige in einem ESPN-Interview, das bereits am Dienstag veröffentlicht worden war.

Die Spielerin von Indiana Fever, dort ist sie Teamkollegin von Superstar Caitlin Clark, legte am Mittwoch vor dem 123:88-Sieg gegen die Connecticut Sun nach: „Ich denke, das ist irgendwie gesunder Menschenverstand… Es ist wirklich wichtig, Kinder zu schützen, und dazu gehören auch junge Mädchen, die ebenfalls in diese Kategorie fallen“, sagte sie.

Cunningham, die sich besonders in den sozialen Medien großer Beliebtheit erfreut, steckte anschließend reichlich Kritik ein. In der Folge erhielt sie Unterstützung aus dem Lager von US-Präsident Donald Trump. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, bezeichnete die Kritik an der Starspielerin als „lächerlich“ und „erstaunlich“. Trump „verfolgt die Entwicklung. Wie Sie wissen, ist das ein Thema, das dem Präsidenten sehr am Herzen liegt – und den Amerikanern ebenfalls“, sagte Leavitt.