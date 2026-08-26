Bühner verpasst Playoffs mit Portland

SID 26.08.2026 • 06:07 Uhr Die 22-Jährige steuerte zehn Punkte bei.

Basketball-Nationalspielerin Frieda Bühner hat kurz vor der Heim-Weltmeisterschaft in der WNBA mit Portland Fire die Playoffs verpasst. Das Team um die 22-Jährige unterlag mit 78:96 den Dallas Wings. Während Portland die Minimalchance auf die Meisterschaftsrunde damit nicht aufrechterhalten konnte, sicherte sich Dallas durch den Erfolg den letzten Platz in den Playoffs.