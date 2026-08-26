Basketball-Nationalspielerin Frieda Bühner hat kurz vor der Heim-Weltmeisterschaft in der WNBA mit Portland Fire die Playoffs verpasst. Das Team um die 22-Jährige unterlag mit 78:96 den Dallas Wings. Während Portland die Minimalchance auf die Meisterschaftsrunde damit nicht aufrechterhalten konnte, sicherte sich Dallas durch den Erfolg den letzten Platz in den Playoffs.
Bühner verpasst Playoffs mit Portland
Die 22-Jährige steuerte zehn Punkte bei.
Bühner im Trikot von Portland Fire
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Bühner steuerte in knapp 17 Minuten Spielzeit zehn Punkte und drei Assists bei. Teamkollegin Luisa Geiselsöder weilt bereits bei der deutschen Nationalmannschaft. Sie hatte von Portland die Freigabe für die Vorbereitung auf die Heim-WM (4. bis 13. September) mit dem DBB-Team bekommen. Bühner soll erst zur WNBA-Spielpause ab dem 31. August dazustoßen.