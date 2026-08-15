Drama beim Flag Football: Deutsche Frauen verpassen Halbfinale

SID 15.08.2026 • 12:16 Uhr Gegen Weltmeister USA verliert Gastgeber Deutschland in letzter Sekunde. Die erste Chance auf ein Olympia-Ticket ist damit verpasst.

Die deutschen Flag-Footballerinnen haben bei der Heim-Weltmeisterschaft in Düsseldorf eine Sensation gegen die USA verpasst und sind im Viertelfinale ausgeschieden. Im Duell mit dem Serienweltmeister verlor das Team von Headcoach Jona Winkel nach einem zwischenzeitlichen Comeback denkbar knapp mit 34:35 (12:21).

Nach dem klaren Pausenrückstand lag die Auswahl des AFVD noch in der Schlussminute sogar mit sechs Punkten in Führung. Ein abgefangener Ball durch die Amerikanerinnen und zwei jeweils gefangene Pässe brachten dann das bittere Ende für die Deutschen.

Flag-Footballerinnen bangen um Olympia-Ticket

Durch das Ausscheiden in der ersten K.o.-Runde gegen den Weltmeister der vergangenen drei Turniere ist damit auch die erste Chance, sich ein Olympia-Ticket zu sichern, dahin.

Die deutschen Frauen hatten zuvor die Gruppe A mit zwei Siegen hinter Mexiko auf Platz zwei abgeschlossen. Durch den Einzug in die Runde der besten Acht übertrafen sie ihre Leistung bei der Endrunde 2022, als sie Platz neun erreicht hatten.