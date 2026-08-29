Fiebich reist mit WNBA-Sieg zu DBB-Frauen nach Berlin

Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich hat in der WNBA eine erfolgreiche Generalprobe auf Klubebene vor der Heim-WM in Deutschland gefeiert. Die 26-Jährige gewann am Samstagabend mit ihren New York Liberty gegen Chicago Sky 85:66 (42:28) und befindet sich mit der Franchise dank Tabellenplatz sechs weiter auf Playoff-Kurs.
Fiebich reist mit Sieg zu DBB-Frauen
Die 26-Jährige soll am Sonntag zur Nationalmannschaft in Berlin stoßen.
Leonie Fiebich im Duell mit Chicagos Sydney Taylor
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Fiebich, die im Barclays Center in Brooklyn von allen Akteurinnen am längsten auf dem Court stand, steuerte elf Punkte und vier Rebounds zum insgesamt ungefährdeten Heimerfolg bei. Schon bei ihrem Comeback nach siebenwöchiger Verletzungspause hatte die gebürtige Landsbergerin vor einer Woche mit 20 Punkten direkt wieder überzeugen können.
Als eine der Hoffnungsträgerinnen des Deutschen Basketball Bundes (DBB) soll Fiebich im Laufe des Sonntags zur finalen Phase der WM-Vorbereitung zum Team in Berlin dazustoßen. Die DBB-Frauen treffen am Freitag zum Auftakt der Vorrunde auf Vize-Europameister Spanien (17:45 Uhr/MagentaTV). Eine Medaille ist das Wunschziel der Mannschaft von Bundestrainer Olaf Lange.