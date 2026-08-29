Fiebich reist mit WNBA-Sieg zu DBB-Frauen nach Berlin

SID 29.08.2026 • 22:35 Uhr Die 26-Jährige soll am Sonntag zur Nationalmannschaft in Berlin stoßen.

Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich hat in der WNBA eine erfolgreiche Generalprobe auf Klubebene vor der Heim-WM in Deutschland gefeiert. Die 26-Jährige gewann am Samstagabend mit ihren New York Liberty gegen Chicago Sky 85:66 (42:28) und befindet sich mit der Franchise dank Tabellenplatz sechs weiter auf Playoff-Kurs.

Fiebich, die im Barclays Center in Brooklyn von allen Akteurinnen am längsten auf dem Court stand, steuerte elf Punkte und vier Rebounds zum insgesamt ungefährdeten Heimerfolg bei. Schon bei ihrem Comeback nach siebenwöchiger Verletzungspause hatte die gebürtige Landsbergerin vor einer Woche mit 20 Punkten direkt wieder überzeugen können.