Flag-Football: AFVD-Frauen ziehen ins WM-Viertelfinale ein

SID 14.08.2026 • 11:31 Uhr Die deutschen Flag-Footballerinnen haben bei der Heim-Weltmeisterschaft in Düsseldorf das Viertelfinale erreicht. Zwei Siege in Folge reichten dafür.

Mit einem Sieg gegen Slowenien haben die deutschen Flag-Footballerinnen bei der Heim-Weltmeisterschaft in Düsseldorf das Viertelfinale erreicht. Nach einer starken ersten Halbzeit gewann die Mannschaft von Headcoach Jona Winkel am Freitag gegen Slowenien knapp mit 34:33.

Mit zwei Siegen in Folge schließt das Team des American Football Verbandes Deutschland (AFVD) die Gruppenphase in Gruppe A hinter Mexiko auf Platz 2 ab. Gegen den Turnierfavoriten hatte die deutsche Auswahl noch verloren, das zweite Gruppenspiel gegen Italien dann aber deutlich gewonnen.

Olympia-Ticket für deutsches Frauen-Team?

Weiter träumen dürfen die Frauen somit auch vom Olympia-Ticket. In Düsseldorf werden je zwei Startplätze für das olympische Turnier 2028 der Männer und Frauen vergeben, bei dem jeweils nur sechs Teams am Start sein werden. Die kontaktarme und dynamische Variante des American Football feiert bei den Sommerspielen in Los Angeles ihr Olympia-Debüt.