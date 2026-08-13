Deutschland bei Flag-Football-WM doppelt unter Druck

SID 13.08.2026 • 11:48 Uhr Die deutschen Flag-Football-Teams starten eigentlich ambitioniert in die WM, geraten aber direkt unter Druck.

Die deutschen Flag-Football-Teams haben zum Auftakt der Heim-WM in Düsseldorf Überraschungssiege gegen Gruppengegner Mexiko verpasst. Die Männer vom American Football Verband Deutschland (AFVD) unterlagen dem Mitfavoriten auf den Titel mit 22:30. Die deutschen Frauen mussten sich den Mexikanerinnen deutlich mit 14:38 geschlagen geben.

Damit stehen beide AFVD-Teams im Kampf um die direkte Olympia-Qualifikation ordentlich unter Druck. In Düsseldorf werden je zwei Tickets für das olympische Turnier 2028 der Männer und Frauen vergeben, bei dem jeweils nur sechs Teams am Start sein werden. Die kontaktarme und dynamische Variante des American Football feiert bei den Sommerspielen in Los Angeles ihr Olympia-Debüt.

Deutschland mit großen Ambitionen

Beide Teams hatten sich vor Turnierbeginn große Chancen ausgerechnet, die WM-Tickets zu lösen. „Ich bin nicht hier, um zu verlieren. Unser Ziel ist natürlich die Olympia-Quali“, sagte Wide Receiver Justin Schlesinger. „Wir greifen nach den Sternen. Wir wissen, was in uns steckt. An einem guten Tag können wir jedes Team der Welt schlagen“, betonte Frauen-Headcoach Jona Winkel. Nur die beiden besten Teams der Gruppe erreichen das Viertelfinale.