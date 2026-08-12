Flag-Football-WM: Deutsche Teams „greifen nach den Sternen“

SID 12.08.2026 • 14:50 Uhr Flag Football gibt 2028 in Los Angeles sein Olympia-Debüt. Die deutschen Teams wollen unbedingt dabei sein und gehen ambitioniert in die WM.

Die deutschen Flag-Football-Nationalmannschaften wollen sich bei der anstehende Weltmeisterschaft in Düsseldorf für die olympischen Spiele qualifizieren. „Ich bin nicht hier, um zu verlieren“, betonte Wide Receiver Justin Schlesinger im Vorfeld des am Donnerstag beginnenden Kontinentalvergleichs. „Wir haben eine starke Gruppe erwischt und eine sehr lange Vorbereitung hinter uns. Unser Ziel ist natürlich die Olympia-Quali.“

Die kontaktarme und dynamische Variante des American Football feiert bei den Sommerspielen 2028 in Los Angeles ihr Olympia-Debüt, und die Teams des American Football Verband Deutschland (AFVD) wollen unbedingt dabei sein. Bei der WM werden je zwei Tickets für das olympische Turnier der Männer und Frauen vergeben, bei dem jeweils nur sechs Teams am Start sein werden.

Quarterback Benjamin Klever formuliert das Ziel etwas zurückhaltender: „Unser Minimalziel ist es, die Gruppenphase zu überstehen. Danach ist alles möglich.“ Aber auch er will unbedingt nach LA. Dafür könnte sogar der dritte Platz reichen. Da der große Topfavorit aus den USA als Gastgeber der Sommerspiele ohnehin qualifiziert ist, erhält der Sieger des Spiels um Platz drei die Fahrkarte nach Los Angeles, falls die USA ins Finale einziehen.

Ihr erstes Spiel auf der Bezirkssportanlage in Düsseldorf-Garath bestreiten die Männer am Donnerstag gegen den Gruppenfavoriten Mexiko (10.30 Uhr), bevor es am Abend gegen die Schweiz geht (19.15 Uhr). Zum Gruppenabschluss trifft das Team am Freitag auf Brasilien (13.00 Uhr).

Auch die AFVD-Frauen sind sehr ambitioniert. „Wir greifen immer nach den Sternen“, sagte Headcoach Jona Winkel. Sein großes Ziel ist ebenfalls die Olympia-Qualifikation. „Wir gehören vielleicht nicht zu den Top-Favoriten, aber wir wissen, was in uns steckt. An einem guten Tag können wir jedes Team der Welt schlagen.“