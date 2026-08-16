Flag-Football-WM: Kanadas Frauen entzaubern die USA

SID 16.08.2026 • 18:01 Uhr Nur die US-amerikanischen Männer werden ihrer Favoritenrolle in Düsseldorf derweil gerecht.

Die kanadischen Frauen haben bei der Flag-Football-WM in Düsseldorf die USA entzaubert und die Titelserie des Nachbarn beendet. Kanada gewann am Sonntag ein dramatisches Finale 27:20, es war der erste Triumph seit 2010. Während sich die US-amerikanischen Frauen nach drei Titeln in Folge geschlagen geben mussten, setzten sich die Männer durch das klare 46:26 im Endspiel gegen Italien zum sechsten Mal in Serie die WM-Krone auf.

In Düsseldorf wurden je zwei Startplätze für das olympische Turnier 2028 vergeben, bei dem jeweils nur sechs Teams am Start sein werden. Weil die US-amerikanischen Mannschaften als Gastgeber gesetzt sind, gingen diese bei den Männern an die Italiener und die drittplatzierten Kanadier. Bei den Frauen sicherte sich neben Kanada auch Mexiko eines der begehrten Tickets.

Die deutschen Mannschaften gingen bei der Heim-WM dagegen leer aus. Durch das abschließende 34:6 gegen Österreich belegten die Frauen des American Football Verbandes Deutschland (AFVD) Platz fünf. Die Männer mussten sich nach dem 32:33 gegen Panama mit Platz acht begnügen.