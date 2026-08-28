Kurz vor Heim-WM: Fiebich kassiert Niederlage in WNBA

SID 28.08.2026 • 06:40 Uhr Die 26-Jährige ist eine der Hoffnungsträgerinnen für das Turnier in Berlin. Noch muss sie aber im Liga-Alltag ran.

Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich hat in ihrem vorletzten Liga-Spiel vor der Heim-WM eine Enttäuschung erlebt. Die 26-Jährige unterlag mit New York Liberty in der WNBA deutlich mit 60:79 gegen den Favoriten Golden State Valkyries und konnte dabei nicht an ihre starke Leistung beim Comeback anknüpfen. In 32 Minuten Spielzeit kam Fiebich auf drei Punkte, traf dabei nur einen ihrer sieben Wurfversuche.

Bei ihrer Rückkehr nach siebenwöchiger Verletzungspause hatte sie Ende der vergangenen Woche noch mit 20 Punkten, fünf Assists und fünf Rebounds geglänzt. Um vor der Weltmeisterschaft weiter an ihrer Form zu arbeiten, bleibt ihr noch ein weiteres Liga-Spiel gegen Chicago Sky am Samstag. Anschließend soll sie zum Turnier nach Deutschland reisen.

Trotz ihrer langen Pause hatte Fiebich zuletzt keine Zweifel an ihrer WM-Teilnahme gelassen. Sie werde „auf jeden Fall spielen“, sagte sie mit Blick auf das Turnier in Berlin (4. bis 13. September). Allen voran nach der Absage von Klubkollegin Satou Sabally ist Fiebichs Zusage für den Deutschen Basketball Bund (DBB) enorm wichtig.