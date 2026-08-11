Kurz vor Heim-WM: Sabally weiter in Topform

SID 11.08.2026 • 07:00 Uhr Die Schwester von Satou Sabally befindet sich in Topform. Die nächste Niederlage der Toronto Tempo in der WNBA kann aber auch sie nicht verhindern.

Basketball-Nationalspielerin Nyara Sabally präsentiert sich vor der anstehenden Heim-WM (4. bis 13. September) weiter in Topform – der Negativlauf von Toronto Tempo setzt sich allerdings fort. Die 26-Jährige verlor mit dem Team aus der kanadischen Metropole in der nordamerikanischen WNBA mit 95:107 bei Atlanta Dream, es war bereits die neunte Pleite in Serie und die 13. aus den vergangenen 14 Spielen.

Sabally, die erst zur WNBA-Spielpause ab dem 31. August zum deutschen Team stoßen wird, kam in fast einer halben Stunde Einsatzzeit auf je zwölf Punkte und Rebounds, dazu drei Assists. In jedem ihrer letzten acht Spielen punktete Sabally zweistellig. Ihre Teamkollegin Marina Mabrey steuerte gegen die Spitzenreiterinnen der Eastern Conference 36 Punkte bei.