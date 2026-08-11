Kurz vor Heim-WM: Sabally weiter in Topform

Basketball-Nationalspielerin Nyara Sabally präsentiert sich vor der anstehenden Heim-WM (4. bis 13. September) weiter in Topform – der Negativlauf von Toronto Tempo setzt sich allerdings fort. Die 26-Jährige verlor mit dem Team aus der kanadischen Metropole in der nordamerikanischen WNBA mit 95:107 bei Atlanta Dream, es war bereits die neunte Pleite in Serie und die 13. aus den vergangenen 14 Spielen.
Sabally weiter in Topform
Die Schwester von Satou Sabally befindet sich in Topform. Die nächste Niederlage der Toronto Tempo in der WNBA kann aber auch sie nicht verhindern.
Nyara Sabally (r.) zeigt eine starke Leistung
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Sabally, die erst zur WNBA-Spielpause ab dem 31. August zum deutschen Team stoßen wird, kam in fast einer halben Stunde Einsatzzeit auf je zwölf Punkte und Rebounds, dazu drei Assists. In jedem ihrer letzten acht Spielen punktete Sabally zweistellig. Ihre Teamkollegin Marina Mabrey steuerte gegen die Spitzenreiterinnen der Eastern Conference 36 Punkte bei.
Nach einem guten Saisonstart mit sieben Siegen aus den ersten zwölf Partien hat Toronto stark nachgelassen. Der letzte Erfolg datiert vom 12. Juli gegen Saballys Ex-Klub New York Liberty. Mittlerweile weist die neu gegründete Franchise die drittschlechteste Bilanz der Liga auf.