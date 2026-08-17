Basketball: WM-Aus für deutsche Anführerin?

SID 17.08.2026 • 14:57 Uhr Die deutsche Basketball-Nationalspielerin Sabally hat sich eine Wadenverletzung zugezogen. Was bedeutet das für die WM?

Sorgen um Basketball-Nationalspielerin Nyara Sabally: Wie der kanadische TV-Sender TSN berichtet, werde die Berlinerin ihrem WNBA-Team Toronto Tempo wegen einer Wadenverletzung fehlen. Erst „in einigen Wochen“ soll ihre Situation neu bewertet werden. Damit steht zumindest ein Fragezeichen hinter Saballys Einsatz bei der anstehenden Heim-WM in Berlin (4. bis 13. September).

Wie TSN schreibt, sei Sabally beim Training am Sonntag mit einem Gehschuh zu sehen gewesen. Die Verletzung hatte sie sich am vergangenen Mittwoch im Spiel bei den Dallas Wings zugezogen. Sabally spielt beim neu gegründeten Team in Toronto ihre bislang stärkste WNBA-Saison mit im Schnitt 12,3 Punkten.

Fallen Sabally-Schwestern beide aus?

Auch Saballys Schwester Satou (Gehirnerschütterung) und Leonie Fiebich (Fußverletzung) von New York Liberty haben seit Wochen nicht gespielt. Kürzlich war bekannt geworden, dass Satou Sabally vorerst nicht beim Team weilen werde, um sich auf ihre Genesung zu fokussieren. Zu Fiebich sagte Liberty-Headcoach Chris DeMarco: „Es gibt keinen Zeitplan. Sie macht Fortschritte.“ Die Hoffnung sei, sie vor der WM zurückzubekommen.