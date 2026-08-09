New York Liberty: Sabally und Fiebich fehlen weiterhin

SID 09.08.2026 • 19:12 Uhr Die Zeit vor der Heim-WM in Berlin wird für die Nationalspielerinnen Satou Sabally und Leonie Fiebich langsam knapp.

Keine vier Wochen vor Beginn der Heim-WM in Berlin lässt die Rückkehr von Satou Sabally und Leonie Fiebich ins Basketballgeschehen weiter auf sich warten. Auch im WNBA-Spiel ihrer New York Liberty am Sonntag gegen die Las Vegas Aces fehlten die Nationalspielerinnen im Aufgebot. New York gewann 111:71.

Sabally, die seit dem 24. Juni nicht mehr gespielt hat, muss wegen der Folgen einer Gehirnerschütterung nach wie vor aussetzen. Fiebich, zuletzt Anfang Juli für New York im Einsatz, kann wegen Problemen am Knöchel nicht spielen.