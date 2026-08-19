Vor Heim-WM: New York weiter ohne Sabally und Fiebich

SID 19.08.2026 • 06:36 Uhr Die Rückkehr von Satou Sabally und Leonie Fiebich in der WNBA lässt weiter auf sich warten. Auch Nyara Sabally, Schwester von Satou, fehlt derzeit noch verletzungsbedingt bei Toronto Tempo.

Zweieinhalb vor der Heim-WM in Berlin lässt die Rückkehr der Basketball-Nationalspielerinnen Satou Sabally und Leonie Fiebich in der WNBA weiter auf sich warten. Ohne die beiden DBB-Hoffnungsträgerinnen unterlag New York Liberty mit 86:93 bei Chicago Sky.

Sabally, die seit dem 24. Juni nicht mehr gespielt hat, muss wegen der Folgen einer Gehirnerschütterung nach wie vor aussetzen. Fiebich, zuletzt Anfang Juli für New York im Einsatz, kann wegen Problemen am Knöchel nicht spielen.

Sorgen gibt es auch um Satou Saballys Schwester Nyara. In Abwesenheit der 28-Jährigen verlor Toronto Tempo mit 95:101 gegen Indiana Fever um Superstar Caitlin Clark, die mit 24 Punkten Topscorerin der Partie war, und kassierte damit die elfte Niederlage in Folge.

Basketball-WM startet Mitte September

Sabally wird ihrem Team laut dem kanadischen Sender TSN aufgrund einer Wadenverletzung, die sie sich am vergangenen Mittwoch im Spiel bei den Dallas Wings zugezogen hatte, wochenlang fehlen. Damit stehen zumindest Fragezeichen hinter Saballys Einsatz bei der WM.

Ab dem 31. August wird die WNBA wegen der Weltmeisterschaft pausieren, dann sollen auch die Übersee-Profis, zu denen noch Frieda Bühner (Portland Fire) zählt, zur Nationalmannschaft stoßen.