WNBA: Künftige Franchise in Cleveland gibt Teamnamen bekannt

SID 04.08.2026 • 17:34 Uhr Das 16. Mitglied der Frauen-Basketball-Profiliga nimmt 2028 den Spielbetrieb auf.

Das 16. Team der Frauen-Basketball-Profiliga WNBA wird Cleveland Sirens heißen. Das gab die Franchise, deren Farben Blau und Weiß sein werden, am Dienstag bekannt.

2028 soll der Spielbetrieb aufgenommen werden. Die Heimspiele werden in der Rocket Arena ausgetragen, in der auch das NBA-Team Cleveland Cavaliers zuhause ist.

„Auf dem Spielfeld und in der Gemeinschaft stehen die Sirens für Chancen, für die Aufwertung des Frauen-Basketballs und für den Aufbau von etwas, das es so nur hier geben kann“, teilte Cleveland auf seiner Webseite mit.

WNBA: Cleveland nach Toronto das nächste Expansion-Team

Die WNBA expandiert rasant, erst zum Beginn der laufenden Saison hatte Toronto Tempo den Spielbetrieb aufgenommen. Im Rahmen eines Expansion Draft hatte sich das Team aus Kanada die Dienste der deutschen Nationalspielerin Nyara Sabally gesichert. Bundestrainer Olaf Lange ist Co-Trainer bei Toronto.