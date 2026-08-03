WNBA: Toronto verliert trotz starker Sabally

Trotz einer starken Leistung von Nyara Sabally hat Toronto Tempo in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga WNBA die sechste Niederlage nacheinander kassiert.
Toronto verliert trotz starker Sabally
Bei den Golden State Valkyries unterlag die neue Franchise aus der kanadischen Metropole 79:96. Die deutsche Nationalspielerin war mit 19 Punkten und acht Rebounds die beste Spielerin ihrer Mannschaft.
Sabally: Können bei null beginnen
Beide Teams treffen bereits am Dienstag wieder aufeinander. „Das fühlt sich ein bisschen wie eine kleine Playoff-Serie an“, sagte Sabally. „Wir können wieder bei null beginnen und sehen, was wir besser machen können.“ Wichtig sei auf jeden Fall, die zahlreichen Ballverluste zu minimieren, „das ist ein bisschen unsere Achillesferse“.
Toronto hat nach einem guten Saisonstart mit sieben Siegen aus den ersten zwölf Spielen stark nachgelassen. In den folgenden 17 Partien gelangen nur noch drei weitere Erfolge, der letzte am 13. Juli gegen Saballys vorherigen Klub New York Liberty.