WNBA: Toronto verliert trotz starker Sabally

SID 03.08.2026 • 06:55 Uhr Die deutsche Nationalspielerin kassiert mit ihrer Mannschaft gegen die Golden State Valkyries die sechste Niederlage nacheinander.

Trotz einer starken Leistung von Nyara Sabally hat Toronto Tempo in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga WNBA die sechste Niederlage nacheinander kassiert.

Bei den Golden State Valkyries unterlag die neue Franchise aus der kanadischen Metropole 79:96. Die deutsche Nationalspielerin war mit 19 Punkten und acht Rebounds die beste Spielerin ihrer Mannschaft.

Sabally: Können bei null beginnen

Beide Teams treffen bereits am Dienstag wieder aufeinander. „Das fühlt sich ein bisschen wie eine kleine Playoff-Serie an“, sagte Sabally. „Wir können wieder bei null beginnen und sehen, was wir besser machen können.“ Wichtig sei auf jeden Fall, die zahlreichen Ballverluste zu minimieren, „das ist ein bisschen unsere Achillesferse“.