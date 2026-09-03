Saisonaus: Sabally verpasst WNBA-Playoffs

SID 03.09.2026 • 17:07 Uhr Zuvor hatte die 28-Jährige schon ihre Teilnahme an der am Freitag beginnenden Heim-WM in Berlin abgesagt.

Die deutsche Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally wird den Rest der laufenden WNBA-Saison verpassen. Wie ihr Team New York Liberty am Donnerstag mitteilte, kämpft die 28-Jährige weiterhin mit den Folgen einer Kopfverletzung, die sie sich im Juni zugezogen hatte. Bereits zuvor hatte Sabally ihre Teilnahme an der am Freitag beginnenden Heim-WM in Berlin abgesagt.

Eigentlich hätte Sabally gemeinsam mit ihrer Schwester Nyara zum Kader der deutschen Nationalmannschaft für das Heimturnier gehören sollen. Das Team von Bundestrainer Olaf Lange bestreitet am Freitag sein Auftaktspiel gegen Spanien (17.45 Uhr/ProSieben und MagentaTV). Am Samstag folgt das Aufeinandertreffen mit Japan, bevor es am Montag im Gruppenfinale gegen Mali geht.

Sabally, die im April nach New York gewechselt war, hatte sich bereits Mitte August vom Team zurückgezogen, da sie weiterhin unter Symptomen einer Gehirnerschütterung litt. Obwohl sie das Concussion-Protokoll erfolgreich durchlief, berichteten Medien im August weiterhin von anhaltenden Beschwerden. Für die dreifache WNBA-All-Star ist dies bereits die zweite Kopfverletzung innerhalb eines Jahres.