Umstrittene Liga-Chefin kündigt Rückzug an

SID 04.09.2026 • 17:45 Uhr Cathy Engelbert hört zum Saisonende nach sieben Jahren als Commissioner der Basketball-Profiliga auf.

Cathy Engelbert hört zum Saisonende nach sieben Jahren als Chefin der nordamerikanischen Basketball-Profiliga WNBA auf. Die umstrittene 61-Jährige hatte den neu eingeführten Posten als Commissioner 2019 übernommen, in ihrer Amtszeit wuchs die Liga von zwölf auf jetzt 16 Teams, 2030 werden es 18 sein.

„Cathy hat die WNBA durch die bedeutendste Wachstumsphase in der 30-jährigen Geschichte der Liga geführt“, sagte NBA-Boss Adam Silver: „Wir sind dankbar für Cathys Führungsqualitäten und ihr unermüdliches Engagement für die Förderung des Frauenbasketballs.“ Die WNBA war 1996 mithilfe der NBA gegründet worden.

WNBA: Engelbert geht „mit tiefer Dankbarkeit“

Engelbert war maßgeblich am neuen Tarifvertrag beteiligt, der im April nach Verhandlungen über insgesamt 17 Monate abgeschlossen wurde. Dadurch stieg das Mindestgehalt auf 270.00 Dollar für Rookies, der Durchschnittslohn liegt in diesem Jahr bei 583.000 (statt bisher 119.590) Dollar. Dennoch gab es wegen ihrer Führung immer wieder Kritik.