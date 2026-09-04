Umstrittene Liga-Chefin kündigt Rückzug an

Cathy Engelbert hört zum Saisonende nach sieben Jahren als Chefin der nordamerikanischen Basketball-Profiliga WNBA auf. Die umstrittene 61-Jährige hatte den neu eingeführten Posten als Commissioner 2019 übernommen, in ihrer Amtszeit wuchs die Liga von zwölf auf jetzt 16 Teams, 2030 werden es 18 sein.
Umstrittene Liga-Chefin hört auf
„Cathy hat die WNBA durch die bedeutendste Wachstumsphase in der 30-jährigen Geschichte der Liga geführt“, sagte NBA-Boss Adam Silver: „Wir sind dankbar für Cathys Führungsqualitäten und ihr unermüdliches Engagement für die Förderung des Frauenbasketballs.“ Die WNBA war 1996 mithilfe der NBA gegründet worden.
WNBA: Engelbert geht „mit tiefer Dankbarkeit“
Engelbert war maßgeblich am neuen Tarifvertrag beteiligt, der im April nach Verhandlungen über insgesamt 17 Monate abgeschlossen wurde. Dadurch stieg das Mindestgehalt auf 270.00 Dollar für Rookies, der Durchschnittslohn liegt in diesem Jahr bei 583.000 (statt bisher 119.590) Dollar. Dennoch gab es wegen ihrer Führung immer wieder Kritik.
„Ich verabschiede mich in dem Bewusstsein, dass wir etwas Größeres, Stärkeres und Beständigeres geschaffen haben, als wir es uns je hätten vorstellen können. Ich bin den Teameigentümern und Mitarbeitern von WNBA und NBA, den Spielerinnen, Investoren, Fans sowie dem engagierten Team der Liga-Zentrale dankbar – sie alle haben an das Potenzial dieser Liga geglaubt“, so Engelbert: „Ich gehe mit tiefer Dankbarkeit und großem Optimismus für die Zukunft der WNBA.“