WNBA: Wilson zum fünften Mal als MVP ausgezeichnet

Die Spielerin der Las Vegas Aces hat überragende Statistiken vorzuweisen. Es ist ihr dritter MVP-Titel in Serie.

Basketball-Superstar A’ja Wilson hat zum fünften Mal die Auszeichnung als wertvollste Spielerin (MVP) der nordamerikanischen Profiliga WNBA erhalten. Die Spielerin der Las Vegas Aces sicherte sich die Würdigung zum dritten Mal in Folge und stellte damit gleich zwei Rekorde auf. Die Liga gab die Entscheidung am Donnerstag bekannt.

Wilson hatte bereits 2024 beim Olympiasieg der USA in Paris die MVP-Auszeichnung erhalten. In der regulären WNBA-Saison 2026 überzeugte sie erneut mit herausragenden Statistiken: Die Amerikanerin erzielte im Schnitt 26,2 Punkte, 9,4 Rebounds, 3,2 Assists, 1,9 Blocks und 1,4 Steals pro Partie. Zum dritten Mal nacheinander führte sie die Liga bei den Punkten pro Spiel an. Als erste WNBA-Spielerin erreichte Wilson zudem einen Schnitt von mindestens 25 Punkten bei einer Trefferquote von 50 Prozent und 40 Prozent von der Dreierlinie.

Bei der Wahl erhielt Wilson von den 74 stimmberechtigten Sportjournalisten und Kommentatoren 65 Erstplatzierungen sowie neun zweite Plätze. Hinter ihr landete Rookie Olivia Miles von den Minnesota Lynx.

Wilson, die mit NBA-Spieler Bam Adebayo von Miami Heat liiert ist, war 2018 an erster Stelle gedraftet worden und prägt seither das Team aus Las Vegas. Die Aces schlossen die Hauptrunde nach sieben Siegen in Serie mit einer Bilanz von 31:13 auf Platz drei ab. Im Halbfinale liegen sie gegen die Golden State Valkyries allerdings mit 0:2 zurück. Das dritte Spiel steht am Freitag an. Las Vegas kämpft um den vierten Titel.

Vor Wilson hatten nur Sheryl Swoopes, Lisa Leslie und Lauren Jackson jeweils drei MVP-Auszeichnungen gewonnen.