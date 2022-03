March Madness: Iowa State Cyclones sorgen nach Katastrophen-Saison für Märchen

Am vergangenen Wochenende schaffte das Team von der Iowa State University sensationell den Einzug ins Sweet 16. Die in Midwest an Nummer elf gesetzte Mannschaft warf erst die LSU (8) und dann auch noch Wisconsin (3) aus dem Wettbewerb und trifft nun im Kampf um das Elite Eight am Freitag auf Miami. (NEWS: Alles Wichtige zum College Basketball)