Nyara Sabally: Sie vergrößert ein deutsches Basketball-Beben

Beim WNBA Draft in New York, der heute Nacht in den legendären Spring Studios stattfindet, steht Nyara Sabally zur Auswahl - die Satou mit ihren 1,96 Metern um drei Zentimeter überragt. Dabei stehen die Chancen hoch, dass die 22-Jährige früh von einem Team gewählt wird. Nicht auszuschließen ist gar, dass es ebenfalls zu den Dallas Wings geht, dem Team ihrer Schwester.