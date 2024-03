March Madness - und dann die NBA? Ein Deutscher verzückt die USA

Spätestens seit dem sensationellen WM-Coup der deutschen Basketballer sind die NBA-Stars um Dennis Schröder und Franz Wagner in aller Munde. Doch fernab der Heimat spielt sich gerade der nächste Deutsche in die Schlagzeilen, zumindest in die amerikanischen.

Die Rede ist von Tristan da Silva, der am College für die Colorado Buffaloes derzeit stark aufspielt - und nun sogar vom großen Run während der March Madness träumen darf. Nach dem Sieg über Boise State unter der Woche hat der 22-Jährige mit seinem Team die Qualifikation für die Top-64 des legendären College-Turniers geschafft.

Der gebürtige Münchner hat dabei auch noch richtig groß aufgespielt und darf Freitagabend um 21.30 Uhr deutscher Zeit gegen die Florida Gators in der ersten Turnierrunde sein Können auf der ganz großen March-Madness-Bühne zeigen.

„Wenn er so abliefert, wer soll uns dann aufhalten“

„If he kills, who‘s going to stop us“ (auf Deutsch: „Wenn er so abliefert, wer soll uns dann stoppen?“), hatte sein Mitspieler Eddie Lampkin Jr. nach der Partie gegen Boise State von da Silva geschwärmt, der beim 60:53-Sieg starke 20 Punkte aufs Parkett gelegt hatte. Da Silva sei schon immer „eine Maschine“ gewesen.

Auch die lokale Zeitung The Denver Post stimmte bereits Lobeshymnen auf den 2,06 Meter großen Forward an und sieht in dessen Entwicklung schon Parallelen zu einem großen NBA-Star: „Er spielt wie der junge Kevin Durant“.

Da Silva bringt das komplette Paket mit

Da Silva ist nicht nur auf das offensive Ende des Courts limitiert, sondern zeigt perfekte Anlagen eines vielseitigen „Two-Way“-Spielers, der das Spiel auf beiden Enden des Feldes kontrollieren kann. „Er ist so schwer zu verteidigen und auf der anderen Seite ist es so schwer, gegen ihn zu punkten“, brachte es Buffs-Mitspieler Cody Williams auf den Punkt.

Der Matchwinner persönlich gab sich im Anschluss bescheiden: „Eddie (Lampkin Jr., Mitspieler, Anm. d. Red.) hat mir vor dem Spiel gesagt, dass es unser letztes sein könnte. Deswegen habe ich einfach alles versucht, damit wir das heute hinbekommen.“

Da Silva gilt als sichere Wahl im NBA-Draft

Das Erfolgsrezept des 100 Kilogramm schweren da Silva? „Ich versuche, die Gegenspieler mit meiner Schnelligkeit und meinem Basketball-IQ zu schlagen, in die richtigen Positionen zu kommen und meine Länge auszuspielen.“

In dieser Saison, die seine vierte und damit letzte am College ist, scheint das auf jeden Fall richtig gut zu funktionieren. So gut, dass der kleine Bruder von Barca-Star Oscar da Silva von Experten derzeit als später Erstrunden-Pick oder früher Zweitrunden-Pick des kommenden NBA-Drafts gehandelt wird.

Anders als seinem Bruder Oscar, der erst bei der letzten Kaderreduzierung vor dem deutschen WM-Triumph aus dem DBB-Aufgebot gestrichen wurde, könnte es bei Tristan mit dem Traum der NBA klappen.

Denn nicht erst im entscheidenden Spiel um den Einzug in die Hauptrunde des March-Madness-Turniers überzeugte der Münchner, auch in der regulären Saison sprechen seine Stats für sich.