March Madness: Bielefeld verpasst Final Four

SID 31.03.2026 • 09:44 Uhr Die Basketball-Nationalspieler scheidet mit den TCU Horned Frogs im Viertelfinale aus.

Basketball-Nationalspielerin Clara Bielefeld hat den Einzug ins Final Four der March Madness verpasst. Die 18-Jährige verlor in der Nacht zum Dienstag ihr Viertelfinale mit den TCU Horned Frogs in Sacramento gegen die favorisierten South Carolina Gamecocks mit 52:78. Damit ist das Rennen um die US-College-Meisterschaft für Bielefeld vorbei.

Die Spielmacherin, die im Vorjahr vom Bundesligisten Herner TC ans College gewechselt war, blieb gegen den Vizemeister aus South Carolina in einer Minute Spielzeit ohne Punkt oder Rebound. Bielefeld hatte im Vorjahr zum deutschen EM-Kader gehört und besitzt gute Chancen, bei der anstehenden Heim-WM in Berlin (4. bis 13. September) dabei zu sein.