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March Madness: DBB-Talent im Achtelfinale

DBB-Talent kämpft um College-Titel

Der deutsche Hoffnungsträger Ivan Kharchenkov kann weiter auf den College-Titel im Basketball hoffen.
Ivan Kharchenkov spielt am College für die Arizona Wildcats
Ivan Kharchenkov spielt am College für die Arizona Wildcats
© AFP/GETTY IMAGES /SID/THEARON W. HENDERSON
SID
Der deutsche Hoffnungsträger Ivan Kharchenkov kann weiter auf den College-Titel im Basketball hoffen.

Basketball-Talent Ivan Kharchenkov hat das Viertelfinale der March Madness erreicht. Der frühere Profi von Bayern München bezwang mit Titel-Favorit Arizona Wildcats die Arkansas Razorbacks im Achtelfinale in San José mit 109:88. Im Kampf um die US-College-Meisterschaft liegt der deutsche U18-Europameister von 2024 voll auf Kurs.

Kharchenkov, der sein erstes Jahr an der Uni spielt, kam gegen Arkansas auf 15 Punkte, drei Rebounds und fünf Assists. In der Runde der letzten acht, auch „Elite Eight“ genannt, trifft der 19-Jährige nun auf die Purdue Boilermakers.

14 deutsche Spieler vor Millionen Fans

Jene setzten sich in ihrem Achtelfinale gegen das Überraschungsteam Texas Longhorns mit 79:77 durch. Der deutsche U19-Vizeweltmeister Declan Duru kam bei Texas nicht zum Einsatz. Die Longhorns hatten sich erst in den Play-ins, den sogenannten „First Four“, für das Endturnier qualifiziert und dort favorisierte Teams ausgeschaltet.

Die March Madness, das K.-o.-Turnier um den College-Titel, ist einer der Sporthöhepunkte im US-Kalender; Millionen Fans schauen in den Hallen und am TV zu. 64 Teams und 14 deutsche Spieler waren zu Beginn an den Start gegangen, Ziel ist das Final Four in Indianapolis (4. bis 6. April).

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