March Madness: Deutsches Talent im Final Four

SID 29.03.2026 • 05:54 Uhr Der frühere Profi von Bayern München darf weiter auf den College-Titel hoffen.

Basketball-Talent Ivan Kharchenkov hat das Final Four der March Madness erreicht. Der frühere Profi von Bayern München bezwang mit Titel-Favorit Arizona Wildcats die Purdue Boilermakers im Viertelfinale in San José mit 79:64.

Beim Showdown der besten vier College-Teams der USA in Indianapolis (4. bis 6. April) könnte somit erstmals seit 2014 wieder ein Deutscher die Meisterschaft holen.

Gegen Purdue kam Kharchenkov, der sein erstes Jahr an der Uni spielt, auf 18 Punkte und acht Rebounds. Im Halbfinale trifft Arizona entweder auf die Michigan Wolverines um den Deutschen Malick Kordel oder die Tennessee Volunteers. Deren Viertelfinal-Duell steht am Sonntag (20.15 Uhr) an.

College-Basketball: Letzter deutscher Sieger vor zwölf Jahren

Zuletzt gewann Weltmeister Niels Giffey vor zwölf Jahren an der Seite seines deutschen Mitspielers Leon Tolksdorf mit den Uconn Huskies den Meistertitel, den Giffey zuvor bereits 2011 gemeinsam mit Enosch Wolf geholt hatte. Weitere deutsche College-Meister sind der 1993er-Europameister und spätere Bundestrainer Henrik Rödl (North Carolina Tar Heels/1993), Christian Ast (Duke Blue Devils/1991 und 1992) und Magnus Pelkowski (Indiana Hoosiers/1987).

Bei den Frauen zog derweil Nationalspielerin Clara Bielefeld ins Viertelfinale ein. Die TCU Horned Frogs besiegten im Achtelfinale die Virginia Cavaliers mit 79:69, die 18-Jährige kam aber nicht zu einem Einsatz. Die Spielmacherin hatte bereits im Vorjahr zum deutschen EM-Kader gehört und besitzt gute Chancen, bei der anstehenden Heim-WM in Berlin (4. bis 13. September) dabei zu sein.