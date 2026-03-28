March Madness: Reibe im Viertelfinale

SID 28.03.2026 • 08:44 Uhr Der U19-Vizeweltmeister trifft in der Runde der letzten Acht nun auf einen Top-Favoriten.

Basketball-Talent Eric Reibe ist ins Viertelfinale der March Madness eingezogen. Der deutsche U19-Vizeweltmeister gewann mit den UConn Huskies sein Achtelfinale in der Nacht zum Samstag gegen die Michigan State Spartans mit 67:63. Im Kampf um das Final Four der US-College-Meisterschaft bekommt es Reibe am Sonntag (23.05 Uhr) in der Runde der letzten Acht mit dem Titelfavoriten Duke Blue Devils zu tun.

Gegen die Spartans kam Reibe in Washington D.C. von der Bank, blieb in sieben Minuten Einsatzzeit aber ohne Punkte und Rebounds. Sein deutscher Mitspieler Dwayne Koroma wurde nicht eingesetzt.

Derweil erreichten auch die Michigan Wolverines das Viertelfinale. Beim 90:77-Sieg gegen Alabama Crimson Tide bekam der Deutsche Malick Kordel ebenfalls keine Spielminuten. Für Michigan geht es am Sonntag (20.15 Uhr) gegen die Tennessee Volunteers.

Jene warfen Dominykas Pleta aus dem Turnier. Der frühere Ludwigsburger unterlag mit den Iowa State Cyclones mit 62:76. Der 21-Jährige trug von der Bank einen Punkt, einen Rebound und einen Assist bei.

Neben Reibe, Koroma und Kordel ist Ivan Kharchenkov der einzige verbliebene Deutsche im Turnier. Der frühere Profi von Bayern München trifft im Viertelfinale in der Nacht zum Sonntag (1.49 Uhr) mit dem Mitfavoriten Arizona Wildcats auf die Purdue Boilermakers.