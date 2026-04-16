Basketball: Deutsches Juwel lehnt wohl Mega-Vertrag ab

Niklas Senger 16.04.2026 • 14:32 Uhr Hannes Steinbach könnte der nächste deutsche NBA-Star werden. Für diesen Traum lehnt er jedoch offenbar eine beachtliche Summe ab.

Hannes Steinbach jagt den großen Traum vieler Basketballer: den Sprung in die NBA. Inzwischen hat sich der 19-Jährige offiziell für den Draft 2026 angemeldet. Dafür verzichtet er offenbar sogar auf eine beachtliche Millionensumme, die ihm am College in Aussicht gestellt wird.

Wie BasketNews berichtet, lehnte Steinbach sogenannte NCAA-Angebote über bis zu zehn Millionen US-Dollar ab, um künftig den Sprung vom College- zum NBA-Basketball zu schaffen.

Ein Blick auf die Verträge der NBA verdeutlicht die Auswirkungen der Entscheidung noch einmal. In der Saison 2025/26 lag das Durchschnittsgehalt bei 13,87 Millionen US-Dollar, das Mediangehalt sogar bei „nur“ 4,91 Millionen. Bei den Rookie-Verträgen läge Steinbach mit zehn Millionen zudem in den Top Drei des Jahrgangs 2025/26. Der zehnte Pick liegt dagegen schon bei rund fünf Millionen.

Steinbach glänzt am College und für Deutschland

Aktuell werden Steinbach Chancen auf eine Auswahl unter den ersten Spielern ausgerechnet. Bei den Washington Huskies wurde er in dieser Saison direkt ins Big-Ten-All-Freshman-Team gewählt. Durchschnittlich erzielte er 18,5 Punkte pro Spiel bei 57,7 Prozent Feldwurfquote und 34 Prozent von der Dreierlinie. Dazu holte er 11,8 Rebounds, verteilte 1,6 Assists und verbuchte 1,2 Blocks sowie 1,1 Steals in 34 Minuten pro Partie.