Drei Deutsche im Finale: Michigan holt College-Titel

SID 07.04.2026 • 07:41 Uhr Vor mehr als 70.000 Fans setzen sich die Wolverines im Endspiel um die College-Meisterschaft durch. Offensivprobleme prägen das Finale.

Das deutsche Basketball-Talent Malick Kordel darf sich über die College-Krone in den USA freuen. Im Final Four der March Madness gewann der Oberhausener mit den Michigan Wolverines das Endspiel gegen die UConn Huskies mit 69:63, kam dabei aber erneut nicht zum Einsatz. U19-Vizeweltmeister Eric Reibe und sein deutscher Mitspieler Dwayne Koroma verpassten den erträumten Titelgewinn.

Für Michigan ist es der erste Titel seit 1989. Das Team war mit einer Bilanz von 37:3-Siegen in die Playoffs eingezogen. UConn tat sich im Stadion der NFL-Franchise Indianapolis Colts vor 70.720 Fans vor allem in der Offensive schwer, vergab 13 aufeinanderfolgende Versuche für drei Punkte. Da jedoch auch Michigan reichlich Würfe verfehlte, blieb es lange spannend. Michigans Guard Elliot Cadeau war mit 19 Punkten der beste Werfer.

Von den vier Deutschen im Final Four standen drei im Endspiel. Vor allem Ivan Kharchenkov hatte im Fokus gestanden. Für den Teenager, der im Vorjahr vom deutschen Meister Bayern München zu den Arizona Wildcats gewechselt war, war im Halbfinale gegen Michigan Endstation.

Im Finale sammelte nur Reibe Spielzeit, der 19-Jährige spielte fünf Minuten. Sein Teamkollege Koroma und der Oberhausener Kordel vom Siegerteam Michigan kamen wie zuletzt nicht zum Einsatz.