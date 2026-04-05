March Madness: Diese Teams stehen im Finale

SID 05.04.2026 • 08:52 Uhr Der Kampf um die College-Meisterschaft elektrisiert die USA. Für Ivan Kharchenkov platzt der Titeltraum.

Das deutsche Basketball-Talent Ivan Kharchenkov muss seinen Traum von der College-Meisterschaft in den USA begraben.

Im Final Four der March Madness verlor der 19-Jährige mit Titelfavorit Arizona Wildcats das Halbfinale gegen die Michigan Wolverines überraschend deutlich mit 73:91 und verpasste den Sprung ins Endspiel am Ostermontag (Ortszeit).

March Madness: Deutsche außenvor

Von den vier Deutschen im Final Four stand vor allem Kharchenkov im Fokus. Der Teenager, der im Vorjahr vom deutschen Meister Bayern München nach Arizona gewechselt war, stand 28 Minuten auf dem Parkett. Mit sechs Punkten und vier Rebounds nahm er aber keinen entscheidenden Einfluss auf das Spiel. Malick Kordel blieb für Michigan ohne Einsatz.