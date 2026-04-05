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March Madness: Diese Teams stehen im Finale

March-Madness-Finale steht

Der Kampf um die College-Meisterschaft elektrisiert die USA. Für Ivan Kharchenkov platzt der Titeltraum.
Ivan Kharchenkov ist enttäuscht
Ivan Kharchenkov ist enttäuscht
© AFP/GETTYIMAGES/SID/MICHAEL REAVES
SID
Der Kampf um die College-Meisterschaft elektrisiert die USA. Für Ivan Kharchenkov platzt der Titeltraum.

Das deutsche Basketball-Talent Ivan Kharchenkov muss seinen Traum von der College-Meisterschaft in den USA begraben.

Im Final Four der March Madness verlor der 19-Jährige mit Titelfavorit Arizona Wildcats das Halbfinale gegen die Michigan Wolverines überraschend deutlich mit 73:91 und verpasste den Sprung ins Endspiel am Ostermontag (Ortszeit).

March Madness: Deutsche außenvor

Von den vier Deutschen im Final Four stand vor allem Kharchenkov im Fokus. Der Teenager, der im Vorjahr vom deutschen Meister Bayern München nach Arizona gewechselt war, stand 28 Minuten auf dem Parkett. Mit sechs Punkten und vier Rebounds nahm er aber keinen entscheidenden Einfluss auf das Spiel. Malick Kordel blieb für Michigan ohne Einsatz.

Über den Finaleinzug mit den UConn Huskies jubeln durften U19-Vizeweltmeister Eric Reibe und Dwayne Koroma. UConn gewann das zweite Halbfinale gegen Illinois mit 71:62. Die Deutschen spielten dabei aber nur Nebenrollen. Reibe kam auf fünf Minuten und einen Rebound, Koroma nicht zum Einsatz.

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