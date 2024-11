NFL: Fake-Tod! College rudert zurück

Medrick Burnett Jr. liegt seit Oktober mit einer schweren Kopfverletzung im Krankenhaus. Nun verkündete sein Team Alabama A&M den Tod des Linebackers, um nur kurze Zeit später festzustellen, dass Burnett Jr. gar nicht verstorben ist.

Böser Fauxpas im US-College- Football ! Nach der Meldung über den Tod von Medrick Burnett Jr. musste dessen Team Alabama A&M nun einen Fehler eingestehen. Denn: Der Spieler ist gar nicht verstorben.

Die Universität entschuldigte sich in einem Statement für die Falschmeldung: „Wir drücken unser unmittelbares Bedauern für die Verbreitung falscher Informationen aus.“

Vor allem sei die Schule aber „sehr froh“ darüber, „dass Medrick in stabilem Zustand bleibt.“ Im Oktober verletzte sich der Linebacker in einem Spiel schwer am Kopf, erlitt dabei laut Angaben der Eltern mehrere Gehirnblutungen und Schwellungen, sodass sich die Familie „für eine Kraniotomie entscheiden“ musste, „um sein Leben zu retten“.