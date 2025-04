Trump-Vize sorgt für Trophäen-Panne im Weißen Haus!

Beim feierlichen Empfang der Ohio State Football-Mannschaft im Weißen Haus will Vizepräsident J. D. Vance die große Trophäe in die Höhe stemmen - das geht aber gehörig schief.

Beim feierlichen Empfang der Ohio State Football-Mannschaft im Weißen Haus will Vizepräsident J. D. Vance die große Trophäe in die Höhe stemmen - das geht aber gehörig schief.

Es sollte ein feierlicher Moment werden – und wurde zur viralen Panne: Bei einer Zeremonie im Garten des Weißen Hauses wollte US-Vizepräsident J. D. Vance stolz die Trophäe für den Gewinn der College Football Meisterschaft in die Höhe recken. Doch der Auftritt endete alles andere als geplant.

Die Spieler reagierten zunächst mit ungläubigen Blicken – einige konnten sich das Lachen jedoch nicht verkneifen. Vance bewies Humor: Trotz des Missgeschicks reckte er den oberen Teil der Trophäe unter dem Song „We Are the Champions“ in die Höhe.