Supertalent Arch Manning droht sogar die Bank!

Nach der nächsten Niederlage geraten Arch Manning und die Texas Longhorns unter Druck. Coach Steve Sarkisian stellt nach dem Rückschlag gegen Florida auch die Quarterback-Position auf den Prüfstand.

Supertalent Arch Manning muss bei den Texas Longhorns um seinen Stammplatz bangen. Nach der 24:27-Heimniederlage gegen Florida schloss Head Coach Steve Sarkisian einen Wechsel auf Quarterback nicht aus.

„Ich hatte das Gefühl, dass wir offensiv nicht gut spielen und aktuell keinen guten Offensivfootball zeigen. Deshalb wird alles überprüft“, sagte Sarkisian laut Austin American-Statesman. Auf die Nachfrage, ob das auch seinen Starting Quarterback einschließe, stellte der Coach klar: „Alles bedeutet alles.“

Jetzt könnte Arch Manning sogar auf der Bank landen

Manning brachte gegen die ungesetzten Gators 14 von 20 Pässen für 173 Yards und einen Touchdown an den Mann, verlor auf dem letzten Drive aber bei einem Sack den Ball.

Ersatzmann K.J. Lacey wäre der naheliegende Kandidat, sollte Sarkisian tatsächlich reagieren. Schon bei der 24:27-Niederlage gegen Oklahoma in der vergangenen Woche hatte Manning mit zwei Interceptions im vierten Viertel entscheidenden Anteil am ersten Saisonrückschlag.

Texas steht nun bei vier Siegen und zwei Niederlagen und empfängt als Nächstes Ole Miss.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.