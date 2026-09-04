"Hexenjagd!" Wirbel bei Belichick-Team - Drogen-Vorwürfe gegen Sohn

SPORT1 04.09.2026 • 11:29 Uhr Großer Wirbel bei Bill Belichicks College-Projekt! Michael Lombardi verlässt North Carolina mitten in einer laufenden Untersuchung. Auch gegen Belichicks Sohn Steve gibt es schwere Vorwürfe.

Michael Lombardi ist nicht länger General Manager des Football-Programms der University of North Carolina. Der langjährige Vertraute von Head Coach Bill Belichick trat von seinem Posten zurück, nachdem er seit Ende Juli wegen einer internen Untersuchung beurlaubt gewesen war.

Auslöser war eine Personalbeschwerde eines früheren Mitarbeiters der Football-Abteilung. Die Universität bestätigte den Rücktritt am Donnerstag und erklärte zugleich, die laufenden Ermittlungen fortzusetzen. Man werde „alle angemessenen Korrekturmaßnahmen“ prüfen, die sich aus den gewonnenen Erkenntnissen ergeben.

Warum der Belichick-Vertraute weg ist

Nach Informationen von ESPN beschränkt sich die Untersuchung inzwischen nicht mehr auf die ursprüngliche Beschwerde. Anwälte nahmen Kontakt zu Mitarbeitern der Universität, Trainern sowie sogar Ehefrauen und Partnerinnen von Coaches auf.

Zeugen wurden dabei unter anderem zu Lombardis Rolle bei Einstellungs- und Entlassungsentscheidungen befragt. Im Mittelpunkt standen Fragen zu weiblichen Mitarbeitern und Angehörigen von Minderheiten.

In einer Stellungnahme bedankte sich Lombardi, der einst bei den Patriots als Assistenztrainer unter Belichick arbeitete, bei Universitätskanzler Lee Roberts und Belichick „für die Möglichkeit, als General Manager des UNC-Footballprogramms zu arbeiten“. Zugleich erklärte er, er habe die Entscheidung getroffen, „damit sich die Mannschaft auf die Saison 2026 konzentrieren kann“.

Anwalt weist Vorwürfe zurück und schimpft über „Hexenjagd“

Lombardi hatte zuvor bereits ein rund 90-minütiges Gespräch mit den Anwälten der Universität geführt. Sein Anwalt Tom Mars wies die Vorwürfe weiterhin entschieden zurück. „Das hat sich zu einer Hexenjagd entwickelt, bei der vor allem abrechenbare Stunden produziert werden“, sagte Mars ESPN. Zudem habe die Universität „absolut keine Grundlage, sein Arbeitsverhältnis aus wichtigem Grund zu beenden, nicht einmal ansatzweise“.

Lombardi war Ende 2024 gemeinsam mit Belichick nach Chapel Hill gekommen. Zuvor hatten beide bereits bei den Cleveland Browns und den New England Patriots zusammengearbeitet. Mit einem Jahresgehalt von 1,5 Millionen Dollar galt Lombardi bei seiner Verpflichtung als bestbezahlter General Manager an einer öffentlichen Universität.

Drogen-Verdacht gegen Steve Belichick

Nach einem Bericht des Lokalsenders WRAL, der kurz nach Lombardis Rücktritt erschien, spielt in den Untersuchungen auch Steve Belichick, der Sohn der NFL-Legende, eine unschöne Rolle. Dieser fungiert unter seinem Vater als Defensive Coordinator bei den Tar Heels, ist aktuell aber aus nicht näher genannten Gründen im Krankenstand.

Dem Bericht zufolge werden Zeugen auch dazu befragt, ob Belichick junior während der Arbeit Drogen konsumiert habe oder mindestens einem Spieler auch Drogen zur Verfügung gestellt hat.