ELF: Abstecher ins Volksparkstadion als Meilenstein

Die Verantwortlichen der European League of Football (ELF) sehen die Highlightpartie im Hamburger Volksparkstadion als echten Meilenstein an. „Es wird ein spannendes, ein wichtiges Spiel für uns als Liga“, sagte Liga-Commissioner Patrick Esume dem SID am Rande einer Pressekonferenz in der Hansestadt: „In dem Setting vor einer großen Kulisse ist es natürlich eine besondere Motivation.“