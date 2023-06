Leipziger Team droht Liga-Rückzug

Den Leipzig Kings steht in der European League of Football das Aus bevor.

Wie die Franchise aus Sachsen am Dienstagabend bekannt gab, wird man den Spielbetrieb sehr wahrscheinlich einstellen müssen. In einer Pressemitteilung hieß es: „Schweren Herzens müssen wir heute leider mitteilen, dass wir trotz aller Bemühungen der letzten Monate den Spielbetrieb der Leipzig Kings mit hoher Wahrscheinlichkeit einstellen müssen.“

Die Franchise befinde sich in einer „kontinuierlich, wirtschaftlich angespannten Situation“. Man arbeite „mit Hochdruck“ an einer Lösung, um die laufende Spielzeit noch erfolgreich abschließen zu können. Ob dies gelingt, ist derzeit aber völlig offen.

Hauptsponsor zog sich vor der Saison zurück

Zusätzlich werden auch die „unzureichende Infrastruktur in der Region“ und „das mangelnde Interesse in der Region an unserem Sport“ als Gründe genannt, warum den Kings ein Rückzug droht.