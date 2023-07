Aus der Leipzig Kings! ELF-Team meldet sich vom Spielbetrieb ab

Ende für die Leipzig Kings. Das Team muss sich aus der European League of Football zurückziehen. Dies verkündete der Klub am Montag. Ursächlich für die Entscheidung sind finanzielle Zwänge.

„Liebes Kingdom, Freunde und Unterstützer, leider müssen wir nach unermüdlicher Arbeit in den vergangenen 14 Tagen, den Spielbetrieb der Leipzig Kings für die Saison 2023 abmelden“, formulierten die Verantwortlichen in einem Statement, welches in einer Instagram-Story publik gemacht wurde.