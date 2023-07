ELF: Leipzig Kings stellen Spielbetrieb ein

Die Leipzig Kings stellen den Spielbetrieb in der European League of Football (ELF) ein. Dies teilten die Kings am Montagabend bei Instagram mit. „Die grundsätzlich positiven Gespräche mit möglichen Investoren bedürfen mehr Zeit, die wir aufgrund der gesetzlichen Anforderungen und einer fehlenden Zwischenfinanzierung nicht mehr haben“, erklärte die Franchise.