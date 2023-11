Rhein Fire verlängert mit Meistertrainer Tomsula

Nach dem ersten Titelgewinn in der European League of Football (ELF) hat Rhein Fire den Vertrag mit Cheftrainer Jim Tomsula um ein weiteres Jahr bis zum Ende der Saison 2024 verlängert. Das gaben die Düsseldorfer bekannt.

Rhein Fire hatte Ende September das Finale in seiner Heimstätte in Duisburg gegen Stuttgart Surge gewonnen (53:34) und war in der dritten ELF-Saison ungeschlagen Champion geworden. Tomsula wurde von der Liga als Trainer des Jahres ausgezeichnet.

Düsseldorf war zur Saison 2022 in die ELF eingestiegen, Tomsula von Beginn an der Headcoach. 2006 hatte er bereits in der später aufgelösten NFL Europe bei Rhein Fire an der Seitenlinie gestanden.