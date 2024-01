ELF: Munich Ravens spielen in Nürnberg

Nach den Hamburg Sea Devils und den Cologne Centurions ziehen auch die Munich Ravens in der European League of Football (ELF) für ein Highlightspiel in eine große Fußballarena um. Die Münchner treten am 22. Juni gegen Stuttgart Surge im Max-Morlock-Stadion des Zweitligisten 1. FC Nürnberg an. Das gaben die Franchise und die Liga am Mittwoch bekannt.