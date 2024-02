ELF: Frankfurt holt Österreicher Platzgummer

Frankfurt Galaxy hat sich für die kommende Saison der European League of Football (ELF) mit dem Österreicher Sandro Platzgummer verstärkt. Der Running Back stand drei Jahre beim NFL-Klub New York Giants unter Vertrag (2020-2023), schaffte es in der US-Profiliga aber nie aus dem sogenannten Practice Squad in den Spieltagskader. Auf den Medizinstudent waren die Giants über das International Pathway Program (IPP) für ausländische Spieler aufmerksam geworden.