Kooperation mit dem VfB: ELF-Finale 2025 in Stuttgart

Am Wochenende beginnt die vierte Saison der European League of Football (ELF), doch schon jetzt steht der Austragungsort für das Finale 2025 fest. Das Championship Game wird im kommenden Jahr in der Stuttgarter MHP Arena ausgetragen, das gab die ELF am Freitag bekannt. 60.058 Zuschauer passen in die Heimstätte des VfB Stuttgart, die Durchführung wird durch eine Kooperation mit dem Fußball-Bundesligisten möglich.

"Wir bedanken uns bei den Verantwortlichen des VfB, die großes Interesse daran haben, neben der Champions League im Fußball auch den Höhepunkt der besten europäischen Football-Liga nach Stuttgart zu holen", sagte ELF-Geschäftsführer Zeljko Karajica. Die bisherigen Endspiele fanden in Düsseldorf (2021), Klagenfurt/Österreich (2022) und Duisburg (2023) statt, in dieser Saison wird in Gelsenkirchen in der Arena des FC Schalke 04 gespielt (22. September).

Am Samstag beginnt die neue Spielzeit, Titelverteidiger Rhein Fire aus Düsseldorf tritt im Aachener Tivoli gegen Gastgeber Cologne Centurions an. Es sind 17 Teams aus neun Ländern am Start, darunter die neue Franchise Madrid Bravos/Spanien. Nicht mehr dabei sind die Leipzig Kings. Die Helvetic Guards wurden im April durch die Helvetic Mercenaries ersetzt.