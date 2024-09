Football: ELF-Titel geht nach Deutschland

Bereits zur Halbzeit war die Partie der Düsseldorfer gegen Wien vor einer Rekordkulisse in Gelsenkirchen praktisch entschieden.

Rhein Fire ist erneut Champion der European League of Football (ELF) und hat seit der Ligagründung vor vier Jahren als erstes Team zwei Titel geholt. Im Endspiel vor der ELF-Rekordkulisse von 41.364 Zuschauern in Gelsenkirchen setzen sich die Düsseldorfer gegen die Vienna Vikings mit 51:20 durch. Die Franchise aus Österreich hatte 2022 triumphiert.

Die Wiener kassierten ausgerechnet im letzten Saisonspiel ihre erste Niederlage. Nach einer 12:0-Bilanz in der Hauptrunde hatten die Vikings im Halbfinale die Paris Musketeers ausgeschaltet (47:31). Rhein Fire, vor Beginn der Playoffs nur einmal geschlagen (10:22 bei den Madrid Bravos), setzte sich in der Wildcard-Runde klar gegen die Spanier durch (40:10) und schlug in der Vorschlussrunde Stuttgart (29:23).