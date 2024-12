Football: ELF mit weniger Teams in neue Saison

SID 04.12.2024 • 13:07 Uhr Zwei Teams treten in der kommenden Saison nicht an, dafür geht ein neues an den Start.

Die European League of Football (ELF) geht mit einem leicht veränderten Teilnehmerfeld in die neue Saison - und mit einem Team weniger. Wie die Liga am Mittwoch mitteilte, scheiden die Barcelona Dragons nach ihrer desaströsen Saison aus. Auch die Milano Seamen ziehen sich zurück, kündigten im gleichen Zuge aber ihre Rückkehr für 2026 an. Mit Nordic Storm aus Dänemark gibt es auch einen Debütanten.

"Eine gewisse Fluktuation gehört dazu", sagte Commissioner Patrick Esume: "Stabilität im Teilnehmerfeld zu erlangen, ist ein unvermeidbarer Prozess, den wir von Beginn an einkalkuliert haben." Neben der Expansion rücke auch "immer mehr die qualitative Komponente der Teams in den Vordergrund", ergänzte Geschäftsführer Zeljko Karajica.

Mangelnde Qualität war in Barcelona offensichtlich ein Thema. In fünf von zwölf Saisonspielen erzielten die Spanier keinen einzigen Punkt, siebenmal erzielte der Gegner aber über 50 Punkte. Ein Spiel wurde beim Stand von 0:54 sogar in der Halbzeit abgebrochen, die höchste Niederlage war ein 0:90.