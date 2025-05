Vier Tage vor ELF-Auftakt: Sea Devils tauschen Trainer aus

Nur vier Tage vor dem Start in die neue Saison haben die Hamburg Sea Devils aus der European League of Football (ELF) ihren Headcoach gewechselt. Der bisherige Offensive Coordinator Lee Rowland übernimmt den Posten von Shuan Fatah, der sein Amt niedergelegt hat.

"Im Rahmen offener und konstruktiver Gespräche mit Shuan Fatah wurde deutlich, dass die Vorstellungen über die zukünftige Entwicklung des Teams nicht in allen Punkten übereinstimmen", teilte die Franchise am Dienstag mit. Man habe "gemeinsam die Entscheidung getroffen, die Zusammenarbeit zu beenden".

Nachfolger Rowland stehe für "Kompetenz, Erfahrung und Leadership. Wir sind dankbar, einen so profilierten und verlässlichen Coach aus den eigenen Reihen in dieser Schlüsselrolle zu wissen", so Weitz. Die Hamburger starten am Sonntag mit einem Auswärtsspiel bei den Madrid Bravos in die neue Saison.